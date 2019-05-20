Galatasaraylı Diagne'nin mutluluk gözyaşları
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaraylı Diagne'nin mutluluk gözyaşları

Galatasaraylı Diagne'nin mutluluk gözyaşları

Bitime 1 hafta kala en yakın rakibine 14 gol fark atan , bitiş düdüğünün ardından sevinç gözyaşları döktü.

Süper Lig'de geride kalan 33 haftada 30 kez rakip fileleri havalandıran , şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Beşiktaşlı 'a 14 gol fark atan Senegalli oyuncu, gözyaşlarına da hakim olamadı. 'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da alan 27 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimde ilk kez şampiyonluk yaşıyorum. Duygularımı anlatmak için kelime bulamıyorum. Bana en başından bu yana sahip çıkan yönetime, hocama, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 20.5.2019
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