Galatasaraylı Diagne'nin mutluluk gözyaşları

Süper Lig'de geride kalan 33 haftada 30 kez rakip fileleri havalandıran Mbaye Diagne, şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Beşiktaşlı Burak Yılmaz'a 14 gol fark atan Senegalli oyuncu, gözyaşlarına da hakim olamadı. Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da alan 27 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimde ilk kez şampiyonluk yaşıyorum. Duygularımı anlatmak için kelime bulamıyorum. Bana en başından bu yana sahip çıkan yönetime, hocama, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.