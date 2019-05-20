Galatasaraylı Diagne'nin mutluluk gözyaşları
Bitime 1 hafta kala en yakın rakibine 14 gol fark atan Mbaye Diagne, bitiş düdüğünün ardından sevinç gözyaşları döktü.
Süper Lig'de geride kalan 33 haftada 30 kez rakip fileleri havalandıran Mbaye Diagne, şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Beşiktaşlı Burak Yılmaz'a 14 gol fark atan Senegalli oyuncu, gözyaşlarına da hakim olamadı. Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da alan 27 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimde ilk kez şampiyonluk yaşıyorum. Duygularımı anlatmak için kelime bulamıyorum. Bana en başından bu yana sahip çıkan yönetime, hocama, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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