Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı

’ın ’dan yola çıktı

Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ’dan sahibine ulaşmak için yola çıktı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ’ın Şampiyonluk Kupası Spor Başkanlığı’nda düzenlenen törenle ’a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yaptığı konuşma ile kupaya veda etti.

Dün gece oynanan mücadele sonucuna göre 'i 2-1 mağlup ederek 22. kez şampiyonu olmayı başaran kupasına kavuşuyor. Teşkilat Başkanı yaptığı konuşmada. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerken lige renk katan tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz şeklinde konuştu.

"LİGE RENK KATAN BÜTÜN TAKIMLARIMIZI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ"
Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiğini ifade eden Başkan Bozgeyik, "Bütün Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz. Biz de bugün Süper Lig sponsoru olarak bir haftadır sergilediğimiz şampiyonluk kupasını uğurlamak için Spor Toto Teşkilatı olarak bütün arkadaşlarım ile bir aradayız. Galatasaray'a önümüzdeki yıl Şampiyonlar Lig'inde başarılar diliyoruz. Ayrıca lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Önümüzdeki sezonun da centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olarak geçmesini diliyorum" dedi.
Konuşmanın ardından şampiyonluk kupası 'a doğru yola çıktı. Uğurlama törenine Spor Toto Teşkilatı çalışanları da katıldı.

  1. 20.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN