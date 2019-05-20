Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası Ankara’dan sahibine ulaşmak için yola çıktı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen törenle İstanbul’a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yaptığı konuşma ile kupaya veda etti.
Dün gece oynanan mücadele sonucuna göre Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. kez Süper Lig şampiyonu olmayı başaran Galatasaray kupasına kavuşuyor. Spor Toto Teşkilat Başkanı yaptığı konuşmada. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerken lige renk katan tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz şeklinde konuştu.
"LİGE RENK KATAN BÜTÜN TAKIMLARIMIZI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ"
Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiğini ifade eden Başkan Bozgeyik, "Bütün Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz. Biz de bugün Süper Lig sponsoru olarak bir haftadır sergilediğimiz şampiyonluk kupasını uğurlamak için Spor Toto Teşkilatı olarak bütün arkadaşlarım ile bir aradayız. Galatasaray'a önümüzdeki yıl Şampiyonlar Lig'inde başarılar diliyoruz. Ayrıca lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Önümüzdeki sezonun da centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olarak geçmesini diliyorum" dedi.
Konuşmanın ardından şampiyonluk kupası İstanbul'a doğru yola çıktı. Uğurlama törenine Spor Toto Teşkilatı çalışanları da katıldı.
- 20.05.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
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Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
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baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
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Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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