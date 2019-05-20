Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı

Dün gece oynanan mücadele sonucuna göre Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. kez Süper Lig şampiyonu olmayı başaran Galatasaray kupasına kavuşuyor. Spor Toto Teşkilat Başkanı yaptığı konuşmada. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerken lige renk katan tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz şeklinde konuştu.

"LİGE RENK KATAN BÜTÜN TAKIMLARIMIZI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ"

Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiğini ifade eden Başkan Bozgeyik, "Bütün Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz. Biz de bugün Süper Lig sponsoru olarak bir haftadır sergilediğimiz şampiyonluk kupasını uğurlamak için Spor Toto Teşkilatı olarak bütün arkadaşlarım ile bir aradayız. Galatasaray'a önümüzdeki yıl Şampiyonlar Lig'inde başarılar diliyoruz. Ayrıca lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Önümüzdeki sezonun da centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olarak geçmesini diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından şampiyonluk kupası İstanbul'a doğru yola çıktı. Uğurlama törenine Spor Toto Teşkilatı çalışanları da katıldı.