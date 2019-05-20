Galatasaray’dan Palabıyık’a tepki
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’dan Palabıyık’a tepki

’dan Palabıyık’a tepki

Galatasaray’dan Palabıyık’a tepki

Şampiyonluk maçının VAR Hakemi için sarı-kırmızılıların resmi hesaplarından video paylaşıldı.

Twitter'dan hakem hatalarına değinilen videoda, " VAR Hakemi... Konsantrasyon" paylaşımı yapıldı. Aslan'ın F.Bahçe ile 'deki maçını yöneten Palabıyık, sarı-kırmızılıların tepkisini çekmişti.

  1. 20.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’dan Palabıyık’a tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN