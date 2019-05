Galatasaray'da Fatih Terim: Alnımızın akıyla teriyle hak ettik

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk sonrası ilk duygularını GS TV'de paylaştı. İmparator "Çok güzel bir şampiyonluk. Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Bizde büyük takım refleksi var. Bize bize kalan bir miras. Krizler, kaoslar, sakatlıklar, Allah'a şükür hepsini geçiştirdik. 6 ay santrforsuz oynadık. 50 maçtan fazla ceza yedik. Çok şükür mutlu sona ulaşan biz olduk. Camianın içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla uğraştık ama büyük takım hocası pes etmez. Bunlarla baş etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı. Fatih Terim, büyük takım çalıştırmanın zorluklarını anlattı. Usta hoca "Burada her dakika sorgulanırsınız. Oyun planınız sorgulanır, oyuncu çıkarırsınız sorgulanır, kadro dışı sorgulanır. Sattınız niye sattın, aldınız niye aldınız derler. Bunlara göğüs germek gerekir" dedi. "Büyük takımın büyük derdi olur" ifadelerini kullanan Terim, Abdurrahim Albayrak'a da teşekkür etti: "Her zaman bizim yanımızda oldu. Takımla ilgili her şeyle ilgilendi. Başkanımız bize her zaman destek verdi. Yönetimimize de teşekkür ederim."



HER SANİYE YANIMIZDALAR

"Galatasaray? taraftarsız olmaz. Bu stat hep dolmalı. Bir grup dışarıda kalmalı. Taraftar ilk yarıda başımıza gelen olaylardan buraya gelene kadar 1 saniye bizi yalnız bırakmadı. Her yerde meşaleler yandı. Her yerde destek verdiler. Kazansak da kaybetsek de hep yanı başımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz"



LUYİNDAMA KAPIYI KIRDI

Fatih Terim'in GS TV'deki konuşması sırasında oyuncular stüdyoyu bastı. Aslan'ın dev stoperi Luyindama kapıyı kırdı ve tüm oyuncular içeri girdi. Futbolcular "Şampiyon Cimbombom" ve "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.



HEYKELİ DİKİLSİN

Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçı biter bitmez sosyal medyada bir çalışma başlattı. Sarı-kırmızılılar, "Hemen Fatih Terim'in heykeli dikilsin", "Galatasaray'ın en büyük başarılarında hep Fatih hoca var. Kulüp onu heykelini dikerek onurlandırmalı" yazdılar.



ÇAKIR'I TEBRİK ETTİ

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilmişti. Deneyimli çalıştırıcı, gelen şampiyonlukla beraber sahaya girdi. Kendisini tribüne yollayan Cüneyt Çakır ve yardımcılarını tek tek tebrik etti.



NOSTALJİK KUTLAMA!

Terim'in geçmişte söylediği "Look at the tabela" sözü efsane olmuştu. İmparator dün bu sözünü hatırlatıp şampiyonluk fotoğrafı paylaştı.



8'DE KAPANDI 18'DE

Süper? Lig'de 24. hafta Galatasaray, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmüştü. Fatih Terim o maçtan sonra "8 puan fark da kapanır, 18'de" demişti. Geçen hafta liderliği alan Cimbom, evinde Başakşehir'i yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılıların resmi twitter hesabı İmparator'un bu sözlerini paylaştı.



GEL SENEYE BİRLİKTE OLALIM

Aslan'ın eski futbolcusu Franck Ribery, Galatasaray'ın şampiyonluğunu Twitter hesabından kutladı. Fransız yıldız "Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray. Tebrikler" yazdı. Adı sarı-kırmızılılar ile anılan Ribery için taraftarlar "Gel seneye birlikte olalım" mesajları yağdırdı.