Galatasaray iç sahada rekoru yeniledi
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray iç sahada rekoru yeniledi

Galatasaray iç sahada rekoru yeniledi

Galatasaray şampiyonluğunu rekorla taçlandırdı. Stadı’ndaki son 36 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, bu alanda kendi rekorunu geliştirdi.

'in öğrencileri yine Terim'le 1996-98 yılları arasında Stadı'nda oynadığı üst üste 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmamıştı. Cimbom bu süreçte 31 maçını kazanırken, 5 beraberlik elde etti. İç sahadaki son yenilgi 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de karşısında (1-3) alındı. Lig tarihinde sahasında en uzun süre yenilmeyen takım unvanı ise 90 maçla 'a ait.

18 MAÇLIK SERİ ZAFERİ GETİRDİ
Cimbom aynı zamanda 'de çıktığı son 18 maçında yenilgi yüzü görmedi. 14. haftada derbide 'a deplasmanda 1-0 kaybeden sarıkırmızılılar daha sonra oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

BİR KUPA DAHA YOLDA
Süper Lig ve 'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan G.Saray, TFF 'da da mücadele edecek. Rakip ise Süper Lig'den düşen kupa finalisti Akhisarspor olacak. G.Saray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlayacak.

  1. 20.5.2019
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