Galatasaray iç sahada rekoru yeniledi

Fatih Terim'in öğrencileri yine Terim'le 1996-98 yılları arasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı üst üste 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmamıştı. Cimbom bu süreçte 31 maçını kazanırken, 5 beraberlik elde etti. İç sahadaki son yenilgi 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa karşısında (1-3) alındı. Lig tarihinde sahasında en uzun süre yenilmeyen takım unvanı ise 90 maçla Trabzonspor'a ait.



18 MAÇLIK SERİ ZAFERİ GETİRDİ

Cimbom aynı zamanda Süper Lig'de çıktığı son 18 maçında yenilgi yüzü görmedi. 14. haftada derbide Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden sarıkırmızılılar daha sonra oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



BİR KUPA DAHA YOLDA

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan G.Saray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek. Rakip ise Süper Lig'den düşen kupa finalisti Akhisarspor olacak. G.Saray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlayacak.