Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Futbol Federasyonu'ndan 'a tebrik mesajı

Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

(), 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan 'ı tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen , lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 20.05.2019 08:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN