Sevilla Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'ye talip oldu
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Feghouli'ye kancası

Feghouli'ye Sevilla kancası

'ın kazandığı 22. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcu , transfer piyasasını hareketlendirdi. Yıldız futbolcuya başta olmak üzere birçok İspanyol kulübü de talip oldu.

'de 22. şampiyonluğunu elde eden 'da, sezon boyunca gösterdiği performansla kilit rol oynayan değerini artırmaya devam ediyor.

29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun son talibi İspanyol ekibi oldu. AS'ta yer alan habere göre Sevilla, bu sezon yakaladığı istatistiklerle günlerini anımsatan yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Gazeteye göre Sevilla dışında Feghouli ile ilgilenen başka İspanyol takımları da mevcut.

10 milyon euroluk dev teklif iddiası

Feghouli'ye 'nın yanı sıra Alman ekibi Wolfsburg'un da talip olduğu iddia edildi. Cezayirli yıldız için kesenin ağzını açan Alman kulübünün teklifinin ise 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. 2 yıl önce takıma katılan ve yapılan anlaşmaya göre bu sezon bitiminde 4 milyon 250 bin euro getirmesi halinde serbest kalabilecek olan tecrübeli isim ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini dile getirmişti.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sevincini bu sezon da ikiye katlayan Feghouli, kritik maçlara attığı gollerle ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı takımın 'nı kazanmasında da büyük katkıları olan Cezayirli yıldız, bu sezon 8 gole imza atıp, 6 da asist yaptı.

  1. 20.05.2019
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