Feghouli'ye Sevilla kancası

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da, sezon boyunca gösterdiği performansla kilit rol oynayan Sofiane Feghouli değerini artırmaya devam ediyor.

29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun son talibi İspanyol ekibi Sevilla oldu. AS'ta yer alan habere göre Sevilla, bu sezon yakaladığı istatistiklerle Valencia günlerini anımsatan yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Gazeteye göre Sevilla dışında Feghouli ile ilgilenen başka İspanyol takımları da mevcut.

10 milyon euroluk dev teklif iddiası

Feghouli'ye İspanya'nın yanı sıra Alman ekibi Wolfsburg'un da talip olduğu iddia edildi. Cezayirli yıldız için kesenin ağzını açan Alman kulübünün teklifinin ise 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. 2 yıl önce takıma katılan ve yapılan anlaşmaya göre bu sezon bitiminde 4 milyon 250 bin euro getirmesi halinde serbest kalabilecek olan tecrübeli isim ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini dile getirmişti.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sevincini bu sezon da ikiye katlayan Feghouli, kritik maçlara attığı gollerle ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında da büyük katkıları olan Cezayirli yıldız, bu sezon 8 gole imza atıp, 6 da asist yaptı.