Feghouli'ye Sevilla kancası
Galatasaray'ın kazandığı 22. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, transfer piyasasını hareketlendirdi. Yıldız futbolcuya başta Sevilla olmak üzere birçok İspanyol kulübü de talip oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da, sezon boyunca gösterdiği performansla kilit rol oynayan Sofiane Feghouli değerini artırmaya devam ediyor.
29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun son talibi İspanyol ekibi Sevilla oldu. AS'ta yer alan habere göre Sevilla, bu sezon yakaladığı istatistiklerle Valencia günlerini anımsatan yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Gazeteye göre Sevilla dışında Feghouli ile ilgilenen başka İspanyol takımları da mevcut.
10 milyon euroluk dev teklif iddiası
Feghouli'ye İspanya'nın yanı sıra Alman ekibi Wolfsburg'un da talip olduğu iddia edildi. Cezayirli yıldız için kesenin ağzını açan Alman kulübünün teklifinin ise 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. 2 yıl önce takıma katılan ve yapılan anlaşmaya göre bu sezon bitiminde 4 milyon 250 bin euro getirmesi halinde serbest kalabilecek olan tecrübeli isim ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini dile getirmişti.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sevincini bu sezon da ikiye katlayan Feghouli, kritik maçlara attığı gollerle ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında da büyük katkıları olan Cezayirli yıldız, bu sezon 8 gole imza atıp, 6 da asist yaptı.
- 20.05.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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