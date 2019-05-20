Başkan Erdoğan Galasaray'ı kutladı
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Galasaray'ı kutladı

Başkan Erdoğan Galasaray'ı kutladı

Başkan , sosyal medyadan Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.

Türkiye Başkanı , Galatasaray'ın 22. Şampiyonluğunu kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'in 33'üncü haftasında 'i Stadyumu'nda oynanan müthiş karşılaşmanın ardından 2-1 yenerek, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılıları tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni aldı.

KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutladı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 20.5.2019
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