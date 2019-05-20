Başkan Erdoğan Galasaray'ı kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın 22. Şampiyonluğunu kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müthiş karşılaşmanın ardından 2-1 yenerek, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılıları tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni aldı.
KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutladı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Başkan Erdoğan Galasaray'ı kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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