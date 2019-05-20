Aslan payını kaptı! Tam 1 milyar tl...

22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, paraya para demeyecek... Başakşehir'i devirip, bitime bir hafta kala zaferini ilan eden sarı-kırmızılılar, kazandığı parayla da tarihe geçti. Sezonu şampiyon tamamladığı için ek olarak 40 milyon TL alacak olan Cimbom; Süper Lig yayın geliri, Şampiyonlar Ligi geliri, Futbol Federasyonu'ndan alınan başarı primi ve ticari gelirlerle birlikte tam 1 milyar TL'yi kasasına koydu. Galatasaray, bir sezonda bu gelire ulaşan ilk Türk kulübü unvanını da aldı.



REKORLARIN KULÜBÜ

Yayın geliri ve Futbol Federasyonu'ndan alınan başarı primi 220 milyon TL'ye ulaşan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nden de 262 milyon TL gelir sağlamıştı. Sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ürün satışlarının içinde olduğu ticari geliri 290 milyon TL olan sarı-kırmızılıların loca ve kombine satışlarının yer aldığı maç günü gelirleri ise 228 milyon TL'yi buldu. Tüm kalemler toplandığında 1 milyar TL'yi kasasına koyan G.Saray, bu alanda da rekorun sahibi oldu.



CİM-BOM RAKİPLERİNİ DE SOLLADI

Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan daha fazla kazandı. İki yıldır mutlu sona ulaşan Galatasaray, 1.6 milyar TL kazanırken, Beşiktaş 1.2 milyar TL, Fenerbahçe ise 900 milyon TL elde etti.



FEDERASYONDAN 107.1 MİLYON TL

Galatasaray?, şampiyonluk primi hariç bu sezon ayak bastı parası ve galibiyet primleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplam 107.1 milyon TL aldı. 20 galibiyetten 56 milyon TL, 9 beraberlikten 12.6 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında ayak bastı parası da 38.5 milyon TL elde etmişti. 2018-2019 şampiyonluğuyla ek olarak 40 milyon TL daha kasasına koyacak olan Galatasaray, geçmiş şampiyonluklardan da 63.5 milyon TL alacak.