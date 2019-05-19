Tahta kim oturacak? Galatasaray mı Başakşehir mi?
32 hafta geride kaldı. Hem Fatih Terim ve Abdullah Avcı’nın öğrencileri 66 puanda. 90 dakika sonunda kazanan 2018-19 sezonunda tahtın sahibi olacak.
Süper Lig'de son yıllara damga vuracak bir final yaşanıyor. Geçen sezon son hafta mutlu sona ulaşan Galatasaray ile yıllardır yüzüp yüzüp kuyruğuna gelen ancak bir türlü şampiyon olamayan Başakşehir fotofinişe birlikte girdi. Fatih Terim'in Aslan'ı ve Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i 32 hafta sonunda 66 puandalar. 19.00'da başlayacak randevuyu galip bitiren takım şampiyonluk kupasını kaldıracak.
AVERAJ CİMBOM'DA
İki takım da 3 puanı alarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ancak bu 90 dakika berabere biterse şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınacak. Galatasaray ile Başakşehir sezonu aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Cimbom'un averajı artı 36. Başakşehir'in ise 28. Iki takım arasındaki 8 gollük fark sarı-kırmızılılar için büyük avantaj.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Tahta kim oturacak? Galatasaray mı Başakşehir mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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