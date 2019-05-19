Tahta kim oturacak? Galatasaray mı Başakşehir mi?
19 Mayıs 2019, Pazar
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Tahta kim oturacak? mi?

Tahta kim oturacak? Galatasaray mı Başakşehir mi?

32 hafta geride kaldı. Hem ve ’nın öğrencileri 66 puanda. 90 dakika sonunda kazanan 2018-19 sezonunda tahtın sahibi olacak.

NEFESLER TUTULDU
'de son yıllara damga vuracak bir final yaşanıyor. Geçen sezon son hafta mutlu sona ulaşan ile yıllardır yüzüp yüzüp kuyruğuna gelen ancak bir türlü şampiyon olamayan fotofinişe birlikte girdi. 'in Aslan'ı ve 'nın Başakşehir'i 32 hafta sonunda 66 puandalar. 19.00'da başlayacak randevuyu galip bitiren takım şampiyonluk kupasını kaldıracak.

AVERAJ CİMBOM'DA
İki takım da 3 puanı alarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ancak bu 90 dakika berabere biterse şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınacak. Galatasaray ile Başakşehir sezonu aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Cimbom'un averajı artı 36. Başakşehir'in ise 28. Iki takım arasındaki 8 gollük fark sarı-kırmızılılar için büyük avantaj.
  1. 19.5.2019
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