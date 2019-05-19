Galatasaray zirvede tek başına
Ligin en fazla şampiyonluk kazanan (7) teknik direktörü unvanına sahip olan tecrübeli çalıştırıcı, bugün de zafere ulaşırsa bir destan daha yazacak.
Fatih Terim başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı Türkiye Kupası'na ulaşan deneyimli hoca, bugün de şampiyonluk rekorunu geliştirmeye hazırlanıyor. Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan hocası olan Terim, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 8. kez mutlu sona ulaşacak. En fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı...
GALATASARAY İLE 19. KUPASI
Terim, bugün kazandıkları takdirde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak. Tecrübeli teknik adam, 4. dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 18 kupa kaldırdı. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, 65 yaşındaki çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
ARA TOPLARA DİKKAT
Başakşehir'i mercek altına alan Fatih Terim, rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini belirledi. Oyuncularından Başakşehir'in atacağı ara toplara dikkat etmelerini isteyen başarılı çalıştırıcı, ilk dakikadan itibaren tam saha pres uygulanmasını ve rakibe top gösterilmemesi talimatı verdi.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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