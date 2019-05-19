Galatasaray zirvede tek başına
19 Mayıs 2019, Pazar
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zirvede tek başına

Galatasaray zirvede tek başına

Ligin en fazla şampiyonluk kazanan (7) teknik direktörü unvanına sahip olan tecrübeli çalıştırıcı, bugün de zafere ulaşırsa bir destan daha yazacak.

Fatih Terim başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı 'na ulaşan deneyimli hoca, bugün de şampiyonluk rekorunu geliştirmeye hazırlanıyor. Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan hocası olan Terim, karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 8. kez mutlu sona ulaşacak. En fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden ...

GALATASARAY İLE 19. KUPASI
Terim, bugün kazandıkları takdirde 'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak. Tecrübeli teknik adam, 4. dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 18 kupa kaldırdı. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, 65 yaşındaki çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 2 kez de şampiyonluğu kazandı.

ARA TOPLARA DİKKAT
Başakşehir'i mercek altına alan , rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini belirledi. Oyuncularından Başakşehir'in atacağı ara toplara dikkat etmelerini isteyen başarılı çalıştırıcı, ilk dakikadan itibaren tam saha pres uygulanmasını ve rakibe top gösterilmemesi talimatı verdi.

  1. 19.5.2019
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