Galatasaray Onyekuru için 8 milyon euro bütçe ayırdı
19 Mayıs 2019, Pazar
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için 8 milyon Euro bütçe ayırdı

Galatasaray Onyekuru için 8 milyon Euro bütçe ayırdı

Kupaları toplamaya başlayan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki yılda milli maçların yüzde 75'inde oynayamadığı için bu sezon da 'den çalışma izni koparması zor görünen için harekete geçildi. Sarı- kırmızılı ekip, Nijeryalı için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan da pay verilmesini önerdi.

GALATASARAYLA BAŞARIYA
Onyekuru kariyerindeki ilk kupasını Akhisar karşısında alırken, bugün galibiyeti gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Aynen Marcao ve Diagne gibi... Daha önce Standard'la kazanan Luyindama'nın da ilk şampiyonluğu olacak.

  1. 19.5.2019
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