Galatasaray Onyekuru için 8 milyon euro bütçe ayırdı

Son iki yılda milli maçların yüzde 75'inde oynayamadığı için bu sezon da İngiltere'den çalışma izni koparması zor görünen Onyekuru için harekete geçildi. Sarı- kırmızılı ekip, Nijeryalı için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan da pay verilmesini önerdi.



GALATASARAYLA BAŞARIYA

Onyekuru kariyerindeki ilk kupasını Akhisar karşısında alırken, bugün Başakşehir galibiyeti gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Aynen Marcao ve Diagne gibi... Daha önce Standard'la Belçika Kupası kazanan Luyindama'nın da ilk şampiyonluğu olacak.