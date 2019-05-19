Galatasaray Onyekuru için 8 milyon Euro bütçe ayırdı
Kupaları toplamaya başlayan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son iki yılda milli maçların yüzde 75'inde oynayamadığı için bu sezon da İngiltere'den çalışma izni koparması zor görünen Onyekuru için harekete geçildi. Sarı- kırmızılı ekip, Nijeryalı için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan da pay verilmesini önerdi.
GALATASARAYLA BAŞARIYA
Onyekuru kariyerindeki ilk kupasını Akhisar karşısında alırken, bugün Başakşehir galibiyeti gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Aynen Marcao ve Diagne gibi... Daha önce Standard'la Belçika Kupası kazanan Luyindama'nın da ilk şampiyonluğu olacak.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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