Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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