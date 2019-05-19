Fernandes veto yedi
19 Mayıs 2019, Pazar
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Fernandes veto yedi

Fernandes veto yedi

’in transferini bekleten , menajeri aracılıyla yönetime mesaj gönderen ’i ise takımda düşünmüyor.

34 yaşına gelen Portekizli oyuncunun 'ta para yüzünden çıkardığı sorunları hatırlatan Terim, kendilerine de aynı sıkıntıları yaşatma ihtimalinden çekiniyor.

  1. 19.5.2019
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