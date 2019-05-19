Adebayor'dan Fatih Terim sözleri
Başakşehir’in Togolu golcüsü Adebayor, karşılaşmanın ardından Galatasaray’ı tebrik etti. Adebayor, önümüzdeki sezon için de henüz hiçbir şeye karar vermediğini söyledi.
"Futbolda her şey mümkün"
Kariyeriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Adebayor, "Önümüzdeki sezon kariyerimle ilgili bir şey bilmiyorum. Eve gidip uyuyacağım. Sonra ailemle konuşacağım. Burada mutluyum ama belki kalacağım belki de bu son maçım olacak. Futbolda her şey mümkün" dedi. Maçla ilgili olarak da konuşan Adebayor, "İlk 45 dakikada biz şampiyonduk, ama ikinci 45 dakikada rakip şampiyon oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Alanyaspor maçıyla birlikte iyi bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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