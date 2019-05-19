Adebayor'dan Fatih Terim sözleri – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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'dan sözleri

Adebayor'dan Fatih Terim sözleri

Başakşehir’in Togolu golcüsü , karşılaşmanın ardından ’ı tebrik etti. Adebayor, önümüzdeki sezon için de henüz hiçbir şeye karar vermediğini söyledi.

deplasmanında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden 'de Togolu golcü maçın ardından konuştu. Karşılaşmayla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemediğini söyleyen Adebayor, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray şampiyon oldu" dedi. İlk yarıda yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Adebayor, " ve diğer koç, Robinho ve bana doğru hareketlendi. Sakin olmaları gerektiğini söyledik. Takımın yedek kalecisi bana "Sen kimsin" diyerek beni itti. Ben her zaman Fair-Play içinde olacağımın sözünü vermiştim ve öyle de yaptım" açıklamalarını yaptı.

"Futbolda her şey mümkün"
Kariyeriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Adebayor, "Önümüzdeki sezon kariyerimle ilgili bir şey bilmiyorum. Eve gidip uyuyacağım. Sonra ailemle konuşacağım. Burada mutluyum ama belki kalacağım belki de bu son maçım olacak. Futbolda her şey mümkün" dedi. Maçla ilgili olarak da konuşan Adebayor, "İlk 45 dakikada biz şampiyonduk, ama ikinci 45 dakikada rakip şampiyon oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. maçıyla birlikte iyi bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
  1. 19.05.2019
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