Onyekuru’yu almak zor
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Onyekuru’yu almak zor

Onyekuru’yu almak zor

, Henry Onyekuru’yu kadrosunda tutmak istiyor.

Ancak Everton, Nijeryalı yıldızı bir kez daha kiralamaya sıcak bakmıyor. 10 milyon euro bonservis istiyor. 'nda oynayacağı için çalışma izni de çıkacak. Bu da İngiliz kulüplerinin iştahını kabartıyor.

  1. 18.5.2019
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