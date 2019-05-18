Onyekuru’yu almak zor
Galatasaray, Henry Onyekuru’yu kadrosunda tutmak istiyor.
Ancak Everton, Nijeryalı yıldızı bir kez daha kiralamaya sıcak bakmıyor. 10 milyon euro bonservis istiyor. Afrika Kupası'nda oynayacağı için çalışma izni de çıkacak. Bu da İngiliz kulüplerinin iştahını kabartıyor.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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