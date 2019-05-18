Kritik maç öncesi Galatasaray'dan anlamlı hareket
Galatasaray'ın yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik mücadele öncesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 50 bin Türk Bayrağı dağıtacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı taraftarlara 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtılacağı belirtildi.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Kritik maç öncesi Galatasaray'dan anlamlı hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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