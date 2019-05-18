Kritik maç öncesi Galatasaray'dan anlamlı hareket
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Kritik maç öncesi 'dan anlamlı hareket

Kritik maç öncesi Galatasaray'dan anlamlı hareket

'ın yarın sahasında ile oynayacağı kritik mücadele öncesi, 'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutlamak amacıyla 50 bin dağıtacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'in 33. haftasında Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, 'ü Anma, Gençlik ve 'nın yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı taraftarlara 50 bin adet dağıtılacağı belirtildi.

  1. 18.05.2019
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