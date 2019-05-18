İlk zaferleri
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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İlk zaferleri

İlk zaferleri

yarın 'i yenerse 15 isim kariyerlerinde ilk kez şampiyonluğu yaşayacak.

yarın 'i yenerse 15 isim kariyerlerinde ilk kez şampiyonluğu yaşayacak: Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Luyindama, Kostas Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail, Çipe Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, , Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün, Atalay Babacan.

SOUNESS DA MAÇA GELİYOR
Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçına yıldız yağıyor. ve Hagi'nin Stadı'nda olacağı belirtilmişti. Cana, Rodrigues ve taraftarın 'Ulubatlı' lakabını taktığı Souness'ın da tribünde yer alacakları öğrenildi.

  1. 18.5.2019
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