İlk zaferleri

Galatasaray yarın Başakşehir'i yenerse 15 isim kariyerlerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak: Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Luyindama, Kostas Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail, Çipe Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün, Atalay Babacan.

SOUNESS DA MAÇA GELİYOR

Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçına yıldız yağıyor. Sneijder ve Hagi'nin Türk Telekom Stadı'nda olacağı belirtilmişti. Cana, Rodrigues ve taraftarın 'Ulubatlı' lakabını taktığı Souness'ın da tribünde yer alacakları öğrenildi.