İlk zaferleri
Galatasaray yarın Başakşehir'i yenerse 15 isim kariyerlerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak.
Galatasaray yarın Başakşehir'i yenerse 15 isim kariyerlerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak: Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Luyindama, Kostas Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail, Çipe Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün, Atalay Babacan.
SOUNESS DA MAÇA GELİYOR
Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçına yıldız yağıyor. Sneijder ve Hagi'nin Türk Telekom Stadı'nda olacağı belirtilmişti. Cana, Rodrigues ve taraftarın 'Ulubatlı' lakabını taktığı Souness'ın da tribünde yer alacakları öğrenildi.
- 18.5.2019
-
Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
İlk zaferleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.