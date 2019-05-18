Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da hazırlıklar tam gaz

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

, maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarıkırmızılılarda finalinde tam süte alanlar yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular önce pas çalışması gerçekleştirdi. Sonra çift kale maç oynadılar. G.Saray bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

PERSONEL DESTEK VERDİ
'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Florya'da görev yapan personel, Kupası'nın kazanılmasının yıldönümünde saha kenarına geldi. Çalışanlar, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlar yaptı, 'a "Takımı buraya getir" diye bağırdı. Oyuncular idmanı bir süre bırakarak personeli alkışladı.

  1. 18.5.2019
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