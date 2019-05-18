Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarıkırmızılılarda Türkiye Kupası finalinde tam süte alanlar yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular önce pas çalışması gerçekleştirdi. Sonra çift kale maç oynadılar. G.Saray bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
PERSONEL DESTEK VERDİ
Galatasaray'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Florya'da görev yapan personel, UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıldönümünde saha kenarına geldi. Çalışanlar, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlar yaptı, Selçuk İnan'a "Takımı buraya getir" diye bağırdı. Oyuncular idmanı bir süre bırakarak personeli alkışladı.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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