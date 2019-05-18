Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Sarıkırmızılılarda Türkiye Kupası finalinde tam süte alanlar yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular önce pas çalışması gerçekleştirdi. Sonra çift kale maç oynadılar. G.Saray bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.



PERSONEL DESTEK VERDİ

Galatasaray'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Florya'da görev yapan personel, UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıldönümünde saha kenarına geldi. Çalışanlar, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlar yaptı, Selçuk İnan'a "Takımı buraya getir" diye bağırdı. Oyuncular idmanı bir süre bırakarak personeli alkışladı.