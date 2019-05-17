Wesley Sneijder Medipol Başakşehir maçı için İstanbul’a geliyor
Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın bu önemli müsabakasını Hollandalı yıldız Wesley Sneijder de statta takip edecek.
Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın bu önemli müsabakasını Hollandalı yıldız Wesley Sneijder de statta takip edecek.
Galatasaray taraftarının sevgilisi Wesley Sneijder'in İstanbul'a gelişini haftalar öncesinde Türkiye'ye duyurarak adından söz ettiren Olkan Soycan, Wesley Sneijder'in iş ortağı Emre Borhan ile görüşerek Medipol Başakşehir maçında Sneijderin tribünde yer alacağı haberini verdi.
Dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'nda tribünde yer alarak eski takımına moral verecek. Tribünlerin büyük coşku ile karşılayacağı Sneijder ise çok heyecanlı olduğunu ve eski günleri özlediğini belirtti.
Ayrıca sosyal medya fenomeni 2,1 milyon takipçisi olan Olkan Soycan ise binlerce kişinin katıldığı Wesley Sneijder buluşmasının çekilişini Wesley Sneijder'in iş ortağı Emre Borhan ile canlı yayında yaparak çekilişi kazanan 2 talihli ismi dünya yıldızı ile buluşturacak. Wesley Sneijder pazar sabahı İstanbul'da olacak ve kendisini iş ortağı Emre Borhan ile birlikte sosyal medya fenomeni Olkan Soycan karşılayacak.
2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, futbol yaşantısını Katar'ın Al Gharafa takımında sürdürüyor.
- 17.05.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
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Yorum
mustafaerdem Kaleciyi bilmem ama Pinto alınmasın. Çok faydası olmaz.
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Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak
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Yorum
tutkun61 Vodafone oynanan maçta tıpkı fb maçımızda olduğu gibi bjk ye fazladan uzatma verildi ve gol yedik onun acısını çıkartacağız.
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TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
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tutkun61 Gel gel sen de gs bu aralar sizin yaptığınız işi daha iyi yapıyor geride kaldınız
Wesley Sneijder Medipol Başakşehir maçı için İstanbul’a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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