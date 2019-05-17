Rizespor’un itirazına ret – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Rizespor’un itirazına ret

Rizespor’un itirazına ret

'u geçen hafta 'a 3-2 yenildiği maç sonrası sarı-kırmızılıların kazandığı ilk penaltının kural ihlali sebebiyle verildiğini iddia etmişti.

'u geçen hafta G.Saray'a 3-2 yenildiği maç sonrası sarı-kırmızılıların kazandığı ilk penaltının kural ihlali sebebiyle verildiğini iddia etmişti. 'ye maç tekrar talebinde bulunan ekibinin bu itirazı reddedildi. Maç 'ın galibiyetiyle tescillendi.
  1. 17.5.2019
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