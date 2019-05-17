Mustafa Cengiz: 44 saat sonra...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD’ın düzenlediği iftarda konuştu. Yaklaşık 44 saat sonra şampiyonluk kupasına ulaşmayı dilediklerini söyleyen Cengiz, “Şampiyonluğun 19 Mayıs’a denk gelmesi de ayrı bir güzellik” dedi.
Hatipoğlu: Fatih Terim'e teşekkür ediyoruz
İftarda açıklamada bulunan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümüne atıfta bulunarak, "UEFA Kupası'nı kazanmamızın 19. yılı ve şu anda burada bulunan yaşayan efsanemiz, Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar başımız dik yürümemizi sağladınız. Mali tablomuzu düzenleyen yönetimimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Açıklamaların ardından GSYİAD'ın yeni üyelerinin plaketleri verildi.
- 17.05.2019
- Güncelleme: 17.05.2019 23:19
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Mustafa Cengiz: 44 saat sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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