Kupalar ‘Fatih’i – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Kupalar ‘Fatih’i

Kupalar ‘Fatih’i

18’inci ’nı kazanan Cimbom, tarihindeki 7’inci ‘dubleyi’ yapmak istiyor. Kariyerinde 18 kupa bulunan İmparator de takımına 22’inci lig şampiyonluğunu getirmeyi planlıyor.

Ziraat finalinde Akhisar'ı 3-1 mağlup edip, 18'inci kez bu alanda mutlu sona ulaşan , gözünü şampiyonluğuna dikti. Pazar günü evinde 'i yenmesi halinde Süper Lig'de 22'inci zaferini elde edecek olan sarı-kırmızılılar, camia olarak dev maça kilitlendi. 3 puanın gelmesi halinde sezonu çifte kupayla kapatacak Cimbom, daha önce 56 sezonda 6 kez 'duble' yapmayı başardı. Türkiye'de 13 sezonda 4 farklı takım hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı aynı sezonda elde etmeyi başardı. GALATASARAY; 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-
1999, 1999-2000 ve 2014-15'te sezonlarında bu başarıyı kazandı. ile 1998-1999 ve 1999-2000'de 'duble' yapan Cimbom, 7'inci kez aynı başarıyı tekrarlamaya kararlı. SÜPER Ligi 7 kez kazanarak Türkiye'nin bu alanda en başarılı teknik direktörü olan İmparator Fatih Terim, Türkiye Kupası'nı da 3. kez alarak , ve Gündüz Kılıç'ı yakaladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 3'üncü dublesini yaparsa bu alanda da rekorun tek sahibi olacak.

17 MAYIS ANILIYOR GALATASARAY'IN
17 Mayıs 2000'de kazandığı Kupası'nın yıl dönümü kutlanıyor. 'nde bugün idman yapacak sarı-kırmızılılar tarihi günü yeniden yaşayacak. Antrenman basına açık gerçekleşecek ve kupayı kazanan isimler bir araya gelecek.

TERİM'İN KOLEKSİYONU
1 UEFA Kupası 7 Süper Lig 3 Türkiye Kupası 3 TSYD Kupası 2 Cumhurbaşkanlığı 2 Terim'in koleksiyonu.

KUPALARDA BÜYÜYORLAR
Aslan'da kupa kazanma geleneği sürerken yeni bir akım da başladı. 2012-13 sezonunda Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Cimbom'da dönemin stoperi kız çocuğunu şampiyonluk kupasının içine oturtmuştu. Aradan geçen 6 sezonun ardından bu kez Ndiaye, erkek çocuğunu Türkiye Kupası'nın içine koyarak sevimli bir görüntü oluşturdu.
  1. 17.5.2019
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