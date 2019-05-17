Kupalar ‘Fatih’i
18’inci Türkiye Kupası’nı kazanan Cimbom, tarihindeki 7’inci ‘dubleyi’ yapmak istiyor. Kariyerinde 18 kupa bulunan İmparator Fatih Terim de takımına 22’inci lig şampiyonluğunu getirmeyi planlıyor.
1999, 1999-2000 ve 2014-15'te sezonlarında bu başarıyı kazandı. Fatih Terim ile 1998-1999 ve 1999-2000'de 'duble' yapan Cimbom, 7'inci kez aynı başarıyı tekrarlamaya kararlı. SÜPER Ligi 7 kez kazanarak Türkiye'nin bu alanda en başarılı teknik direktörü olan İmparator Fatih Terim, Türkiye Kupası'nı da 3. kez alarak Aykut Kocaman, Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'ı yakaladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 3'üncü dublesini yaparsa bu alanda da rekorun tek sahibi olacak.
17 MAYIS ANILIYOR GALATASARAY'IN
17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü kutlanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün idman yapacak sarı-kırmızılılar tarihi günü yeniden yaşayacak. Antrenman basına açık gerçekleşecek ve kupayı kazanan isimler bir araya gelecek.
TERİM'İN KOLEKSİYONU
1 UEFA Kupası 7 Süper Lig 3 Türkiye Kupası 3 TSYD Kupası 2 Cumhurbaşkanlığı 2 Süper Kupa Terim'in koleksiyonu.
KUPALARDA BÜYÜYORLAR
Aslan'da kupa kazanma geleneği sürerken yeni bir akım da başladı. 2012-13 sezonunda Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Cimbom'da dönemin stoperi Dany Nounkeu kız çocuğunu şampiyonluk kupasının içine oturtmuştu. Aradan geçen 6 sezonun ardından bu kez Ndiaye, erkek çocuğunu Türkiye Kupası'nın içine koyarak sevimli bir görüntü oluşturdu.
- 17.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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