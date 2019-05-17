‘Çok ağladınız’
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kupa finalinde Akhisarlı oyunculara tepki gösterdi.
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kupa finalinde Akhisarlı oyunculara tepki gösterdi. Eşinin olduğu bir pozisyonu paylaşan Teixeira, Türkçe "ÇOK AĞLADINIZ!" diye yazdı.
OTORİTELER NE DEDI?
Erman Toroğlu: Akhisarlı futbolcu ikinci darbesinde Diagne'yi indiriyor. Pozisyon penaltı. Bünyamin Gezer: Sağ ayağı Diagne'nin sağ ayağına temas ediyor. Bu pozisyon kesin penaltı.
- 17.5.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 2
Yorum
ARDA YETER !... Aslan gibi genç,yetenekli 2 kalecimiz varken bence gereksiz verilecek bir para.Onun yerine defansa çok ciddi takviye ve iyi bir forvet yeter
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
aslan kaçıp gideni istemiyoruz. elden ayaktan duşünce mi aklin başina geldi? emeklilik parasi mi lazim.. başka kapiya...
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
?* İYİ HOŞ DA 36 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA 4 MİLYON EUR PARA VERMEYİN.ADAMINTECRUBESİ LAZIM.İLLAKİ YAŞINDAN DOLAYI PERFORMANI DÜŞECEK
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