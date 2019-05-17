‘Çok ağladınız’ – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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‘Çok ağladınız’

‘Çok ağladınız’

'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun eşi , kupa finalinde Akhisarlı oyunculara tepki gösterdi.

'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun eşi , kupa finalinde Akhisarlı oyunculara tepki gösterdi. Eşinin olduğu bir pozisyonu paylaşan Teixeira, Türkçe "ÇOK AĞLADINIZ!" diye yazdı.

OTORİTELER NE DEDI?
: Akhisarlı futbolcu ikinci darbesinde Diagne'yi indiriyor. Pozisyon penaltı. Bünyamin Gezer: Sağ ayağı Diagne'nin sağ ayağına temas ediyor. Bu pozisyon kesin penaltı.

  1. 17.5.2019
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