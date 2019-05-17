‘Çok ağladınız’

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kupa finalinde Akhisarlı oyunculara tepki gösterdi. Eşinin olduğu bir pozisyonu paylaşan Teixeira, Türkçe "ÇOK AĞLADINIZ!" diye yazdı.



OTORİTELER NE DEDI?

Erman Toroğlu: Akhisarlı futbolcu ikinci darbesinde Diagne'yi indiriyor. Pozisyon penaltı. Bünyamin Gezer: Sağ ayağı Diagne'nin sağ ayağına temas ediyor. Bu pozisyon kesin penaltı.