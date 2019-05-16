Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk mesajı: Kükre aslanım
Fatih Terim ve futbolcular pazar akşamı sahaya bu sloganla çıkacak. Ayrıca GS Store’da satılmak üzere aynı ifadenin yer aldığı 50 bin tişört hazırlandı.
Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 18'inci kez kupayı müzesine götüren Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu için de saha dışında hazırlıklarını tam gaz devam ettiriyor. Pazar akşamı oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması için satışa çıkan 18 bin biletin tamamı dün tükenirken, Beşiktaş derbisi nedeniyle ceza alan 8 bin koltuğun taraftarlar arasındaki devir işlemi sürüyor.
SLOGAN BELLİ OLDU
Pazar akşamı 50 bin taraftarın geleceği Türk Telekom Stadı'nın özel bir konuğu olacak. Sneijder sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak Başakşehir maçına davet edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Başakşehir maçına özel 50 bin adet şampiyonluk tişörtü hazırlattığı ortaya çıktı. GS Store mağazalarında satışa çıkmaya hazır tişörtlerde "Kükre Aslanım" yazısıyla şampiyonluk mesajı verilecek. Fatih Terim ve futbolcular pazar akşamı bu sloganla M. Başakşehir'in karşısına çıkacak.
MANU MAÇ SONU ÇILDIRDI
Finalin 57. dakikasında Akhisar'ın tek golünü atan Elvis Manu, son bölümü gergin geçen maçın ardından çılgına döndü. Hollandalı futbolcu Diagne ile bir tartışma yaradı. Manu'yu vatandaşı Donk sakinleştirdi.
ONYEKURU'YA MİLLİ DAVET
Nijerya'nın? 2019 Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunda, Türkiye'de forma giyen 3 futbolcuya yer verildi. G.Saray'dan Onyekuru, Bursa'dan Shehu, Ç.Rize'den Awaziem, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada B Grubu'nda Burundi, Gine ve Madagaskar ile yarışacak.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk mesajı: Kükre aslanım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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