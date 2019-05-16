Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk mesajı: Kükre aslanım
17 Mayıs 2019, Cuma
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'da maçı öncesi şampiyonluk mesajı: Kükre aslanım

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk mesajı: Kükre aslanım

ve futbolcular pazar akşamı sahaya bu sloganla çıkacak. Ayrıca ’da satılmak üzere aynı ifadenin yer aldığı 50 bin tişört hazırlandı.

'ta oynanan finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 18'inci kez kupayı müzesine götüren , şampiyonluğu için de saha dışında hazırlıklarını tam gaz devam ettiriyor. Pazar akşamı oynanacak Medipol karşılaşması için satışa çıkan 18 bin biletin tamamı dün tükenirken, derbisi nedeniyle ceza alan 8 bin koltuğun taraftarlar arasındaki devir işlemi sürüyor.

SLOGAN BELLİ OLDU
Pazar akşamı 50 bin taraftarın geleceği Stadı'nın özel bir konuğu olacak. sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak Başakşehir maçına davet edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Başakşehir maçına özel 50 bin adet şampiyonluk tişörtü hazırlattığı ortaya çıktı. mağazalarında satışa çıkmaya hazır tişörtlerde "Kükre Aslanım" yazısıyla şampiyonluk mesajı verilecek. ve futbolcular pazar akşamı bu sloganla M. Başakşehir'in karşısına çıkacak.

MANU MAÇ SONU ÇILDIRDI
Finalin 57. dakikasında Akhisar'ın tek golünü atan Elvis Manu, son bölümü gergin geçen maçın ardından çılgına döndü. Hollandalı futbolcu Diagne ile bir tartışma yaradı. Manu'yu vatandaşı Donk sakinleştirdi.

ONYEKURU'YA MİLLİ DAVET
'nın? 2019 Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunda, Türkiye'de forma giyen 3 futbolcuya yer verildi. G.Saray'dan Onyekuru, 'dan Shehu, Ç.Rize'den Awaziem, 'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada B Grubu'nda Burundi, Gine ve Madagaskar ile yarışacak.

  1. 16.5.2019
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