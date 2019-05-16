Galatasaray minik taraftarı statta ağırlayacak
17 Mayıs 2019, Cuma
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minik taraftarı statta ağırlayacak

Galatasaray minik taraftarı statta ağırlayacak

, sosyal medyada Ülker Stadı’nda müze turu yaptığı sırada üstündeki Galatasaraylı hırkanın ters giydirilmiş görüntüsü yayılan ’i Başakşehir maçında ağırlayacağını duyurdu.

, o minik taraftarı unutmadı. Sarı-kırmızılılar, Ülker Stadı'nda müze turu yapan ve o esnada üzerindeki sarı-kırmızılı hırkanın ters giydirilmiş şekilde fotoğrafları sosyal medyada yayılan minik taraftarı Başakşehir maçında ağırlayacağını duyurdu. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, minik taraftar ve ailesinin Türk Telekom Stadı'nda misafir edileceği belirtilerek, "Minik taraftarımız Duhan Emir'in geçtiğimiz günlerde okul gezisiyle katıldığı rakibimizin stadyumundaki Müze Turunda yaşadığı üzücü olaya dair haberler sosyal medyada yer bulmuştu. Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yoğun çabalar sonucunda Duhan Emir ve ailesine ulaştı. Kulübümüz, Duhan Emir ve ailesini 19 Mayıs Pazar günü oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Başkanımız Mustafa Cengiz ve futbol takımımızla tanışacak olan minik taraftarımız, maç öncesi oyuncularımızla beraber seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip edecek" ifadelerine yer verildi.
  1. 16.05.2019
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