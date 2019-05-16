Galatasaray kasayı doldurdu
17 Mayıs 2019, Cuma
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kasayı doldurdu

Galatasaray kasayı doldurdu

Ziraat ’nı kazanan sarı-kırmızılar, 18 milyon TL gelir elde etti.

, Ziraat 'nda geçtiğimiz yıl 5 milyon TL olan şampiyonluk ödülünü bu yıl 18 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan kupayı müzesine götürerek toplamda 18 milyon TL'yi de kasasına koydu. Türkiye Kupası'nda son şampiyon Akhisar'ın geçtiğimiz yıl bu organizasyondan elde ettiği gelir ise 7.5 milyon lira olmuştu. Cimbom, 'de şampiyonluğu elde etmesi halinde ise 'den 100 milyon TL'ye yakın ödül alacak.

  1. 16.5.2019
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