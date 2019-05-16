Galatasaray kasayı doldurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz yıl 5 milyon TL olan şampiyonluk ödülünü bu yıl 18 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Galatasaray kupayı müzesine götürerek toplamda 18 milyon TL'yi de kasasına koydu. Türkiye Kupası'nda son şampiyon Akhisar'ın geçtiğimiz yıl bu organizasyondan elde ettiği gelir ise 7.5 milyon lira olmuştu. Cimbom, Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmesi halinde ise TFF'den 100 milyon TL'ye yakın ödül alacak.