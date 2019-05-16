Galatasaray kasayı doldurdu
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılar, 18 milyon TL gelir elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz yıl 5 milyon TL olan şampiyonluk ödülünü bu yıl 18 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Galatasaray kupayı müzesine götürerek toplamda 18 milyon TL'yi de kasasına koydu. Türkiye Kupası'nda son şampiyon Akhisar'ın geçtiğimiz yıl bu organizasyondan elde ettiği gelir ise 7.5 milyon lira olmuştu. Cimbom, Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmesi halinde ise TFF'den 100 milyon TL'ye yakın ödül alacak.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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