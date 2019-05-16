Galatasaraylı futbolcular, maç öncesinde sakatlanan Emre Akbaba’nın formasını yedek kulübesine getirip koltuklardan birine bırakarak jest yaptılar.
Öte yandan G.Saraylı taraftarlar takımlarına büyük destek verdiler. Oyuncuları çağıran tribünler, ayağı kırılan Emre'yi de unutmadı. Uzun süre "Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratını yaptı. Ayrıca maç sonrası da Abdurrahim Albayrak ve takım arkadaşları Emre'yi görüntülü arayıp sevinçlerini paylaştılar.
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SÖZLEŞME DONDURULACAK
Galatasaray? yönetimi, Emre Akbaba'nın sözleşmesini dondurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz pazar günü ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun, kabul etmesi durumunda sözleşmesi dondurulacak. Bu durumda yıldız futbolcunun sözleşmesi 2022 yılına uzayacak.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Emre Akbaba'ya büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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