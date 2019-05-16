Emre Akbaba'ya büyük jest
17 Mayıs 2019, Cuma
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'ya büyük jest

Emre Akbaba'ya büyük jest

Galatasaraylı futbolcular, maç öncesinde sakatlanan ’nın formasını yedek kulübesine getirip koltuklardan birine bırakarak jest yaptılar.

Öte yandan G.Saraylı taraftarlar takımlarına büyük destek verdiler. Oyuncuları çağıran tribünler, ayağı kırılan 'yi de unutmadı. Uzun süre "Cimbom'un çocuğu Emre " tezahüratını yaptı. Ayrıca maç sonrası da Abdurrahim Albayrak ve takım arkadaşları Emre'yi görüntülü arayıp sevinçlerini paylaştılar.
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SÖZLEŞME DONDURULACAK
? yönetimi, Emre Akbaba'nın sözleşmesini dondurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz pazar günü ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun, kabul etmesi durumunda sözleşmesi dondurulacak. Bu durumda yıldız futbolcunun sözleşmesi 2022 yılına uzayacak.

  1. 16.5.2019
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