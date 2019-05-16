Emre Akbaba'ya büyük jest

Öte yandan G.Saraylı taraftarlar takımlarına büyük destek verdiler. Oyuncuları çağıran tribünler, ayağı kırılan Emre'yi de unutmadı. Uzun süre "Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratını yaptı. Ayrıca maç sonrası da Abdurrahim Albayrak ve takım arkadaşları Emre'yi görüntülü arayıp sevinçlerini paylaştılar.

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SÖZLEŞME DONDURULACAK

Galatasaray? yönetimi, Emre Akbaba'nın sözleşmesini dondurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz pazar günü ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun, kabul etmesi durumunda sözleşmesi dondurulacak. Bu durumda yıldız futbolcunun sözleşmesi 2022 yılına uzayacak.