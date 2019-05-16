Elde var bir

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Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sinan Gümüş (P), Feghouli ve Diagne ile mutlu sona ulaştı; gözünü Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Galatasaray'ın oldu... Sarı-kırmızılı takım, Sivas'ta oynanan finalde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 18. kez kupayı müzesine götürdü. Manu'nun golüyle geriye düşen Cimbom, penaltıdan Sinan, Feghouli ve Diagne'nin attığı gollerle mutlu sona ulaştı. Akhisar'dan Lopes 78'de çift sarıdan oyun dışı kaldı. Diagne bir de penaltı atışından yararlanamadı.
MAYIS'LAR ASLAN'IN
Sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray gözünü Süper Lig'de pazar günü takipçisi Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik maça çevirdi. Hedef, Türk Telekom Stadı'ndaki bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ligde de şampiyonluğu elde etmek ve sezonu iki kupayla kapatmak.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupayı kazanan G.Saray'ı kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." dedi.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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