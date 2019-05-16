Elde var bir

Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Galatasaray'ın oldu... Sarı-kırmızılı takım, Sivas'ta oynanan finalde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 18. kez kupayı müzesine götürdü. Manu'nun golüyle geriye düşen Cimbom, penaltıdan Sinan, Feghouli ve Diagne'nin attığı gollerle mutlu sona ulaştı. Akhisar'dan Lopes 78'de çift sarıdan oyun dışı kaldı. Diagne bir de penaltı atışından yararlanamadı.



MAYIS'LAR ASLAN'IN

Sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray gözünü Süper Lig'de pazar günü takipçisi Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik maça çevirdi. Hedef, Türk Telekom Stadı'ndaki bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ligde de şampiyonluğu elde etmek ve sezonu iki kupayla kapatmak.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupayı kazanan G.Saray'ı kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." dedi.