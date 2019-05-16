Cankurtaran Feghouli

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, maça Sofiane Feghouli damga vurdu. Cezayirli yıldız, müsabakanın en istekli isimlerinin başında gelirken, çektiği şutlarla sürekli gol aradı. 29 yaşındaki futbolcu, 88. dakikada sağ kanattan Mariano'nun ortasına önce kafa vurdu, kaleciden seken topu da tamamlamayı başardı ve takımını öne taşıdı. Kritik maçların adamı olmayı başaran Feghouli, ligde takımını zirveye taşıdıktan sonra Türkiye Kupasını' kazanmasında da anahtar rol oynadı.



AKBABA'NIN FORMASINI ÖPTÜ

Golden sonra formasını çıkaran Feghouli sevincini kulübeye koşarak yaptı. Kulübede geçen hafta ayağı kırılan Emre Akbaba'nın formasını öpen Cezayirli futbolcu arkadaşına selam çaktı. Süper Lig'de sezona kötü başladıktan sonra ilk yarının son maçı olan Sivas karşılaşmasından itibaren yükselişe geçen Feghouli, formunun zirvesine çıktı. Ligde Alanya, Antalya, Bursa ve Rize'ye 1'er, Kasımpaşa'ya 3 gol atan Feghouli, kupada ise 3'üncü kez fileleri sarsarak bu sezon Türkiye'de 11 gole ulaştı.



SİNAN KENDİNİ AFFETTİRDİ

Taraftarla arası bozuk olan Sinan Gümüş, ligdeki Rizespor deplasmanının ardından kupa finalinde de sonradan oyuna girdi. Galatasaray'ın kazandığı ikinci penaltıda topun başına geçen gurbetçi futbolcu, 80. dakikada topu ağlarla buluşturarak skorda dengeyi yakaladı. Sinan, bu sezon 5. golünü kaydetti.



MBAYE DİAGNE BİLDİĞİMİZ GİBİ

Galatasaray'ın Akhisar ile yaptığı finalde yine goller kaçıran Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor maçını hatırlattı. Kazanılan ilk penaltıda teknik heyetin "Selçuk kullansın" talimatını dinlemeyen Senegalli santrfor, topu kaleci Fatih'e nişanladı. İkinci penaltıda ise Fatih Terim topu kesinlikle Sinan'ın atmasını söyleyince beyaz noktadan uzak duran Diagne, 3. golde yeniden sahneye çıktı. Maçın uzatma anlarında topu kafayla ağlara gönderen golcü oyuncu, kupada ilk bu sezon 31. golünü kaydetti.



ŞAŞ HAVAYA ATTI

Gol sonrası yedek kulübesine koşan Feghouli'yi yardımcı antrenör Hasan Şaş karşıladı. Şaş yıldız futbolcuyu kavrayıp havaya kaldırdı. Sarı kart gören Feghouli ardından oyundan çıktı.



YALNIZ KALMADI

Sivas'ta kendilerine ayrılan bölgeyi tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları, 1-0 geri düştükten sonra gelen gollerle büyük sevinç yaşadı. Sivas'ı karnaval alanına çeviren sarıkırmızılılar, takımı Sivas'tan uğurlarken de havalimanına giderek takımı yalnız bırakmadı. Taraftarlar, "Şampiyonluk istiyoruz" diye bağırdı.



ANTİ İMZALADI

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Filotrano takımında oynayan Anti Vasilandonaki ile sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ilk Yunan voleybolcu olacak.



SNEIJDER GELİYOR

Süper Lig'de pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak Aslan'ın özel bir misafiri olacak. G.Saray'da 4.5 yıl top koşturan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder tribünde yerini alacak.?