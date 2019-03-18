"Yolun sonu şampiyonluk"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. "İlk yarının izahı yok" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Bu devrenin son dakikasındaki gol bizi maça bağladı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bursa'dan böyle galibiyet almak kolay değil. Bugüne kadar hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemedik. Puan sıralamasına bakmaksızın sezon sonuna kadar olan maçları kazandığımızda ne olacağını herkes biliyor. O inancımı kaybetmedim, oyuncularım da kaybetmedi" dedi.

"KAZANMASINI BİLMEK ÖNEMLİ"

İmparator, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı oyunlar vardır ki, çözmesi çok zordur. Bursa bu sezon kaybettiği maçların çoğunda iyi oynadı. Kazanması bilmek çok önemlidir. Emre Taşdemir'i aldığımızda, 'sakat oyuncu alıyorsunuz' diye papara yedik. Bizi bilen G.Saraylılar, 'hoca aldıysa bildiği vardır' dediler. Hocalarımız onu hazırladı. Bana göre daha yüzde 50, 60'la oynuyor. Oyundan çıkışı da sakatlığıyla ilgili değil. Kuvvet eksiği var. Galatasaray bir Türk oyuncuyu daha daha kazanmış oldu."

"RİSKE GİRMEDİM"

Terim, idmanlara başlayan Fernando ile Nagatomo'nun durumu ile ilgili konuştu. Terim, "Fernando ile Yuto, bu arayı iyi değerlendirip, iyi şekilde aradan sonra maçlarda bizimle olacaklar. Riske girmek istemedim" dedi.

ESKİ DOSTLAR ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın eski hocası Prandelli ile futbolcusu Pandev, dün tarih yazdı. İtalyan hocanın çalıştırdığı Genoa, dün Juventus'u 2-0 yenerek, güçlü rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırırken, Pandev de skoru belirleyen golü attı.