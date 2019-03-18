Resmen belli oldu! Pato...
18 Mart 2019, Pazartesi
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Resmen belli oldu! ...

Resmen belli oldu! Pato...

’ın transferi için büyük çaba gösterdiği Alexandre , kulüpsüz kaldı.

Brezilyalı yıldız golcü, kulübü Tianjin Quanjian ile sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, ara dönemde Sambacı ile görüşmüş ancak yüksek maaş ve maliyeti nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.

Abdurrahim Albayrak, temaslardan olumsuz sonuç almıştı. ile Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi.

  1. 18.3.2019
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