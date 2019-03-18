Galatasaray’ın transferi için büyük çaba gösterdiği Alexandre Pato, kulüpsüz kaldı.
Brezilyalı yıldız golcü, Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, ara dönemde Sambacı ile görüşmüş ancak yüksek maaş ve maliyeti nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.
Abdurrahim Albayrak, temaslardan olumsuz sonuç almıştı. Pato ile Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi.
Resmen belli oldu! Pato... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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