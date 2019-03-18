Resmen belli oldu! Pato...

Brezilyalı yıldız golcü, Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, ara dönemde Sambacı ile görüşmüş ancak yüksek maaş ve maliyeti nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.

Abdurrahim Albayrak, temaslardan olumsuz sonuç almıştı. Pato ile Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi.