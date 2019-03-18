Luyindama Terim’i çıldırttı
18 Mart 2019, Pazartesi
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Terim’i çıldırttı

Luyindama Terim’i çıldırttı

ilk yarıda sergilenen futbolun yanı sıra özellikle savunmada forma giyen ’ya birçok pozisyonda sinirlendi.

Usta hoca, yapılan üst üste hataların ardından hücuma çıkışlarda 'yı saha içinde sık sık uyararak oyuncusundan daha hızlı ve dikine oynamasını istedi.

Özellikle bu bölümlerde Luyindama'nın rakip yarı sahada kaybettiği top sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

  1. 18.3.2019
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