Feghouli’den rekor
Cezayirli yıldız, 7 gole ulaştı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Galatasaray'ın galibiyet golüne imza atan Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı formayla kariyer rekorunu da kırdı. Bugüne kadar ligde oynadığı maçlarda bir sezonda en fazla 6 gol atabilen Cezayirli oyuncu, Bursaspor deplasmanında 63. dakikada attığı golle ligde 7 gole ulaştı. Ayrıca 6 gol, 4 asist ile Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu oldu.
- 18.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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