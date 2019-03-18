Feghouli’den rekor – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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Feghouli’den rekor

Feghouli’den rekor

yıldız, 7 gole ulaştı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

'ın galibiyet golüne imza atan Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı formayla kariyer rekorunu da kırdı. Bugüne kadar ligde oynadığı maçlarda bir sezonda en fazla 6 gol atabilen oyuncu, deplasmanında 63. dakikada attığı golle ligde 7 gole ulaştı. Ayrıca 6 gol, 4 asist ile 'in ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu oldu.

  1. 18.3.2019
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