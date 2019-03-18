Feghouli’den rekor

Galatasaray'ın galibiyet golüne imza atan Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı formayla kariyer rekorunu da kırdı. Bugüne kadar ligde oynadığı maçlarda bir sezonda en fazla 6 gol atabilen Cezayirli oyuncu, Bursaspor deplasmanında 63. dakikada attığı golle ligde 7 gole ulaştı. Ayrıca 6 gol, 4 asist ile Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu oldu.