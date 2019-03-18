Mücadele Çanakkale Destanı da unutulmadı. Maç öncesi duygusal anlar yaşandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yeşil-beyazlı tribünler 'Çanakkale Geçilmez' pankartları açarak hep bir ağızdan 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Her iki takımın oyuncuları da sahaya birlikte 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca oyuncularla birlikte kız ve erkek çocuklar da asker ve hemşire kıyafetleriyle seremonide yer aldı.