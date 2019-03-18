Canın çektiyse durma coss

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışı da gittikçe kızışmaya başladı. Gündüz Kayseri'ye konuk olan lider Başakşehir'in sahadan beraberlikle ayrılmasıyla büyük fırsat yakalayan sarı-kırmızılı ekip soğuk terler döktüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve takibi sonuna kadar bırakmayacağını ortaya koydu: 3-2. İlk yarı beklentilerin altında kalan Cimbom golleri de kalesinde gördü. Sakho ve Saivet cezayı kesen isimlerdi.



SOYUNMA ODASINDA NE OLDU?

Ndiaye'nin 45+2'de attığı golle ilk yarıyı tamamlayan Galatasaray, soyunma odasında Fatih Terim odaklı bir dokunuşla adeta kimlik değiştirdi. Bursa'yı sahasına hapseden sarı-kırmızılılar, 56'da Diagne'nin penaltı golüyle skora denge getirdi: 2-2. 62'de sahneye çıkan Feghouli, İskender'in diyarında Galatasaraylıları coşmaya çağıran isimdi: 3-2. Puan farkını 6'ya düşürmeyi başaran Galatasaray milli aranın ardından Malatya'yı konuk edecek.



İLK 4 GOL SENEGALLİLER'DEN

Bursaspor-galatasaray maçının ilk dört golü aynı ülkenin vatandaşlarından geldi. Bursa'nın 15'te Sakho ile 42'de Saivet ile bulduğu, sarı-kırmızılıların 45+2'de Ndiaye ve 56'da Diagne'yle attığı gollerde Senegalli futbolcular skor tabelasını değiştirdi. Son gol ise Cezayirli Feghouli'den geldi.



MUSLERA İYİ MAÇ ÇIKARDI

Antalyaspor maçının kahramanlarından olan Fernando Muslera, Bursaspor karşısında da etkiliydi. 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlar yapan Uruguaylı file bekçisi tehlikeli atakları durdurarak üstüne düşeni yaptı. 14. dakikada nefis bir şut çıkaran Muslera'nın yediği iki golde de müdahale şansı pek yoktu.



AKBABA KULÜBEDE

Galatasaray'da geçen hafta oynanan Antalyaspor maçı kadrosundan 1 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta ilk 11'e yazdığı Emre Akbaba yerine bu kez Ryan Donk'a görev verdi. Yabancı kuralından dolayı bu maçta Nagatomo ile Fernando tribünde yer aldı.



Galatasaray, Süper Lig'de Ocak 2011'den bu yana Bursaspor deplasmanında ilk kez iki gol yedi (7 maç). Ama maçı çevirmeyi başardı ve 90 dakika sonunda gülen taraf oldu.



Bursa engelini de aşan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



100 AKI

Bursaspor ve Galatasaray, Süper Lig'de dün akşam 100. kez karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan sarıkırmızılı ekip, 52. zaferine imza attı. Bursa 22 kez kazanırken 26 maç da berabere bitti.