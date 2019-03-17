Fatih Terim'den hayati uyarı

Galibiyet için topu kesinlikle yere indirmek zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hoca, duran topların maçın kilidini çözebileceğine dikkat çekti. Geriye düştükleri maçlarda bu sezon hep puan kaybettiklerini hatırlatan Fatih Terim, rakibinde bu konuda başarılı olduğunu sözlerine ekledi.



3 FUTBOLCU SINIRDA



Galatasaray'da Bursa müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Malatya karşısında forma giyemeyecek.



'DALYA' DİYECEKLER



Bursaspor ile Galatasaray, bugün Süper Lig'de 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. 99 mücadelenin 51'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 22 maçta ise gülen taraf yeşil beyazlılar oldu. İki takımın ligdeki randevularında diğer 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.