Fatih Terim'den hayati uyarı
17 Mart 2019, Pazar
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'den hayati uyarı

Fatih Terim'den hayati uyarı

’den maçından önce oyuncularına topu sakın havalandırmayın, duran top pozisyonu yakalamalarına izin vermeyin ve geriye düşmeyin uyarısı geldi.

Galibiyet için topu kesinlikle yere indirmek zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hoca, duran topların maçın kilidini çözebileceğine dikkat çekti. Geriye düştükleri maçlarda bu sezon hep puan kaybettiklerini hatırlatan , rakibinde bu konuda başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

3 FUTBOLCU SINIRDA

'da Bursa müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Malatya karşısında forma giyemeyecek.

'DALYA' DİYECEKLER

ile Galatasaray, bugün 'de 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. 99 mücadelenin 51'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 22 maçta ise gülen taraf yeşil beyazlılar oldu. İki takımın ligdeki randevularında diğer 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

  1. 17.3.2019
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