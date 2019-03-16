Galatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı Fidel Berber oldu
17 Mart 2019, Pazar
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yeni başkanı oldu

Galatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı Fidel Berber oldu

alatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Berber'i tebrik etti.

Açıklamada, "Galatasaraylılar Derneğinin, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fidel Berber'i ve kurullarındaki çalışma arkadaşlarını tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

  1. 17.03.2019
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