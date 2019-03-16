Galatasaray'da Donk ilk 11'e!

Fatih Terim'in 11 başlattığı son 2 maçta da bir devre dayanabildiği Emre Akbaba'nın bu hafta yedek oturması bekleniyor. Yerine Ryan Donk oynayacak. Hollandalı, lig ve Avrupa'da 21 maça çıkacağı için kontratı 1 milyon 895 bin euro'dan 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. 200 bin euro da bonus kazanacak.



100. RANDEVU



Galatasaray, yarın akşam Bursaspor ile tarihindeki 100. maçına çıkacak. Uzun yıllara dayanan rekabette Cimbom'un rakibine karşı 51-26 üstünlüğü bulunuyor. 22 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Ancak Fatih Terim ve öğrencileri yarın 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.



3 FUTBOLCU SARI SINIRINDA



Cimbom'da Bursaspor mücadelesi öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama yarın kart görmeleri halinde Yeni Malatya maçında forma giyemeyecekler. Haftaya kart görürlerse ise Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.



YERLİLER BEKLEYİŞTE



Cimbom'da Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ün durumları belirsizliğini koruyor. Yabancı kısıtlaması gelirse Galatasaray bu iki ismi kadrosunda tutmayı planlıyor. Ancak sistem mevcut haliyle sürerse Sinan ile yollar ayrılacak, Yunus'tan da bonservis geliri elde edilecek. Sarı-kırmızılılar bu konuda net kararı bekliyor.



AKBABA GÜÇLENİYOR



Sakatlık sonrası fiziksel bakımdan çok yetersiz dönen Emre Akbaba gece-gündüz çalışıyor. 27 yaşındaki futbolcu kendini geliştirmek için özel antrenmanlar yapıyor. Fatih Terim, ikili mücadelelerde kolaylıkla yerde kalan Emre Akbaba'yı uyarmıştı. Tecrübeli yıldız da bunun üzerine çalışmalarına hız verdi.



GOLÜ UNUTTU



Devre arasında Cimbom'un gündeminde olan ancak Malaga'nın yolunu tutan Yevhen Seleznyov, İspanya'da aradığını bulamadı. Ukraynalı forvet, fazla süre bulamazken 8 maçta gol veya asist üretemedi. Bu sezon Süper Kupa'da Aslan'a 1 gol atmış, Akhisar formasıyla da fileleri 3 kez sarsmıştı.