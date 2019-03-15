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15 Haziran 2019, Cumartesi
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yönetimi topa tuttu!

Duygun Yarsuvat yönetimi topa tuttu!

“Her gün iyi olacak diye bekledik. Her gün başka bir . Yönetemediler. Zaten yönetime gelmeleri de ’e verilen tepki oyu sayesindedir.”

'ın eski başkanı , 'ta yapılacak öncesi, ve yönetimini topa tuttu. Sporlig dergisine konuşan Yarsuvat, Mustafa Cengiz'in 13 aylık yönetimi için, "Her gün iyi olacak diye bekledik. Her gün başka bir . Yönetemediler. Zaten başkan olması da 'e verilen tepki yüzündendir. Başarılı değiller. Federasyona veya diğer kurumlara yaptığı başvuruların reddedildiğini görüyoruz. Bu retlerin sebebi güvenilir bir yönetimin olmamasındandır" ifadelerini kullandı. DUYGUN Yarsuvat, kulübün haklı olmasına rağmen isteklerinin yerine getirilmediğini belirtti. Eski başkan, ", ve 'nın düdüğünü asmaları istendi. Bu isteğe karşı bilakis hakemler koruma altına alındı. maçında VAR konuşmaları öğrenilmek istendi, reddedildi. derbisinde 'VAR odasında yönetici olsun' dendi, istenmedi. Başkan ve hocanın aldığı cezalara itiraz edildi yine ret yedi. Sivas maçına engelli çocuklarla çıkma talebi geri çevrildi. Çok önemli burası. Bu yönetime güvensizliği ortaya koyuyor" diye konuştu.



DÜZENİMİ BOZDULAR

Yarsuvat: "Takım benim zamanımda 4. yıldızı taktı, 3 kupa kaldırdık. Görevi bıraktım. Bu başarının devamı gelmeliydi. Benim kurduğum düzeni bozdular. Dursun Özbek bozdu bunu. Ön plana çıkmaya çalıştı. Ben ön planda değildim. Mustafa Cengiz de öyle. 'Ben' kavgası oluyor. Hâlbuki bu bir ekip işi."

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KONGREYİ İZLEYECEĞİM

23 Mart'taki Mali Genel Kurul'a sağlık sorunları dolayısıyla katılmayacağını ancak takip edeceğini söyleyen Duygun Yarsuvat, "Ben sert geçeceğini tahmin ediyorum. Yönetim de tahmin ediyor. Yönetim de buna göre tedbirlerini alıyor. Ben maalesef katılamayacağım. Ama seyredeceğim" diye konuştu.

Kemal Belgin:


DİAGNE BAŞARI DEĞİL

'in boşluğunun doldurulmamasını eleştiren Duygun Yarsuvat, "Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura çekmiştik. Golcü alamadılar elendik. 'dan da elendik. son gününde 13 milyon euro ödeyip Diagne'yi almak başarı değildir" yorumunu yaptı.

  1. 15.3.2019
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