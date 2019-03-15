Duygun Yarsuvat yönetimi topa tuttu!





DÜZENİMİ BOZDULAR



Yarsuvat: "Takım benim zamanımda 4. yıldızı taktı, 3 kupa kaldırdık. Görevi bıraktım. Bu başarının devamı gelmeliydi. Benim kurduğum düzeni bozdular. Dursun Özbek bozdu bunu. Ön plana çıkmaya çalıştı. Ben ön planda değildim. Mustafa Cengiz de öyle. 'Ben' kavgası oluyor. Hâlbuki bu bir ekip işi."



KONGREYİ İZLEYECEĞİM



23 Mart'taki Mali Genel Kurul'a sağlık sorunları dolayısıyla katılmayacağını ancak takip edeceğini söyleyen Duygun Yarsuvat, "Ben sert geçeceğini tahmin ediyorum. Yönetim de tahmin ediyor. Yönetim de buna göre tedbirlerini alıyor. Ben maalesef katılamayacağım. Ama seyredeceğim" diye konuştu.



DİAGNE BAŞARI DEĞİL



Gomis'in boşluğunun doldurulmamasını eleştiren Duygun Yarsuvat, "Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura çekmiştik. Golcü alamadılar elendik. UEFA'dan da elendik. Transferin son gününde 13 milyon euro ödeyip Diagne'yi almak başarı değildir" yorumunu yaptı.