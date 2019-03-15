Duygun Yarsuvat yönetimi topa tuttu!
“Her gün iyi olacak diye bekledik. Her gün başka bir olay çıktı. Yönetemediler. Zaten yönetime gelmeleri de Dursun Özbek’e verilen tepki oyu sayesindedir.”
DÜZENİMİ BOZDULAR
Yarsuvat: "Takım benim zamanımda 4. yıldızı taktı, 3 kupa kaldırdık. Görevi bıraktım. Bu başarının devamı gelmeliydi. Benim kurduğum düzeni bozdular. Dursun Özbek bozdu bunu. Ön plana çıkmaya çalıştı. Ben ön planda değildim. Mustafa Cengiz de öyle. 'Ben' kavgası oluyor. Hâlbuki bu bir ekip işi."
KONGREYİ İZLEYECEĞİM
23 Mart'taki Mali Genel Kurul'a sağlık sorunları dolayısıyla katılmayacağını ancak takip edeceğini söyleyen Duygun Yarsuvat, "Ben sert geçeceğini tahmin ediyorum. Yönetim de tahmin ediyor. Yönetim de buna göre tedbirlerini alıyor. Ben maalesef katılamayacağım. Ama seyredeceğim" diye konuştu.
DİAGNE BAŞARI DEĞİL
Gomis'in boşluğunun doldurulmamasını eleştiren Duygun Yarsuvat, "Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura çekmiştik. Golcü alamadılar elendik. UEFA'dan da elendik. Transferin son gününde 13 milyon euro ödeyip Diagne'yi almak başarı değildir" yorumunu yaptı.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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