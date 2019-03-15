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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Taraftar akını

Taraftar akını

taraftarı, kritik günlerden geçen sarı-kırmızılı kulübü bir kez daha sahip çıktı.

Başkan 'in çağrılarına cevap veren taraftarlar 2018 senesinde mağazacılıkta rekor kırdı. Bir önceki sene 1.7 milyon ürün satan 'lar 2018 yılında ise bu rakamı 2.5 milyon adete yükseltti. Ayrıca GS Store'ların cirosu da 83.9 milyon TL'den 130.7 milyon TL'ye yükseldi.
  1. 15.3.2019
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