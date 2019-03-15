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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Para dopingi

Para dopingi

Uzun bir aradan sonra kasası artıya geçen , futbolcuların maaşlarını düzenli olarak ödemeye devam ediyor.

31 Mart'ta 'ya verilecek olan 'borçsuzluk kağıdı' nedeniyle büyük bir titizlik içinde hareket eden sarı-kırmızılı yönetimin, maçı sonrası 6 milyon euro'luk bir ödeme daha yapacağı öğrenildi. Yönetim ayrıca 23 Mart'ta yapılacak kritik öncesi de elini rahatlatmış olacak.
  1. 15.3.2019
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