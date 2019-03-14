Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
14 Mart 2019, Perşembe
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'dan yabancı kuralı açıklaması!

Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!

Başkan Yardımcısı 'dan yabancı kuralı açıklaması geldi.

Başkan Yardımcısı , sosyal medya hesabından değişmesi planlanan yabancı sınırıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yayınladı.

İşte o sözler;

Kulüplerin uzun dönemli sözleşmeler yapması ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin devam etmesi nedeniyle yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır.
  1. 14.03.2019
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