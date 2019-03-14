Galatasaray'da sol kanada Laxalt sürprizi!
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Henry Onyekuru'nun yerine Diego Laxalt düşünülüyor.
Önceki gece oynanan Juventus-Atletico Madrid maçını izlemek için İtalya'ya giden Fatih Terim'in, Torino'ya hareket etmeden önce Milano'da Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso ile bir araya geldiği belirlendi.
Galatasaray'ın hocası, Gattuso'ya Milan'da şans bulamayan Uruguaylı sol kanat oyuncusu Laxalt'ı kiralamak istediklerini söyledi. Bunun mümkün olabileceğini belirten Gattuso ise Fatih Terim'den Onyekuru hakkında bilgi aldı.
- 14.3.2019
-
Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
-
Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
Toplam 1
Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
-
Arda’ya milli davet geldi
Toplam 1
Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Galatasaray'da sol kanada Laxalt sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.