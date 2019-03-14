Galatasaray'da sol kanada Laxalt sürprizi!
14 Mart 2019, Perşembe
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'da sol kanada Laxalt sürprizi!

Galatasaray'da sol kanada Laxalt sürprizi!

'da kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Henry Onyekuru'nun yerine Diego Laxalt düşünülüyor.

Önceki gece oynanan Juventus-Atletico Madrid maçını izlemek için İtalya'ya giden 'in, Torino'ya hareket etmeden önce Milano'da Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso ile bir araya geldiği belirlendi.

'ın hocası, Gattuso'ya Milan'da şans bulamayan Uruguaylı sol kanat oyuncusu Laxalt'ı kiralamak istediklerini söyledi. Bunun mümkün olabileceğini belirten Gattuso ise Fatih Terim'den Onyekuru hakkında bilgi aldı.

  1. 14.3.2019
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