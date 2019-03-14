Galatasaray'da sol kanada Laxalt sürprizi!

Önceki gece oynanan Juventus-Atletico Madrid maçını izlemek için İtalya'ya giden Fatih Terim'in, Torino'ya hareket etmeden önce Milano'da Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso ile bir araya geldiği belirlendi.



Galatasaray'ın hocası, Gattuso'ya Milan'da şans bulamayan Uruguaylı sol kanat oyuncusu Laxalt'ı kiralamak istediklerini söyledi. Bunun mümkün olabileceğini belirten Gattuso ise Fatih Terim'den Onyekuru hakkında bilgi aldı.