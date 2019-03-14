Galatasaray orta sahasına takviye: Marco Grujic
14 Mart 2019, Perşembe
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orta sahasına takviye: Marco Grujic

Galatasaray orta sahasına takviye: Marco Grujic

gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını başlattı. ve ekibi, scoutların verdiği rapor doğrultusunda transfer listesini oluşturuyor. Listedeki isimlerden biri de Sırp orta saha oyuncusu Marco Grujic. Galatasaray'ın ilgilendiği Marco Grujic, Bundesliga'da top koşturuyor.

scout ekibinin verdiği son raporlar doğrultusunda; , Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen Marco Grujic'i gözüne kestirmiş durumda. Orta sahadaki rotasyonunu güçlendirmek isteyen tecrübeli teknik adam genç oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Uzun süredir göz hapsinde

Bonservisi 'da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Grujic konusunda Fatih Terim'in de çok olumlu bir rapor verdiği belirlendi.

Ancak kiralık gönderebilir

Galatasaray yönetimi sezon biter bitmez Liverpool'la temas kurarak görüşmelere başlayacak. İngiliz kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi olan genç yıldızı ancak kiralık göndermeyi kabul edeceği belirtiliyor.

15 maçta oynadı, 3 gol attı

Bu sezon Hertha formasıyla 15 maça çıkan Grujic 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Sırp futbolcu ön libero ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

  1. 14.03.2019
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