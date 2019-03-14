Fatih Terim'in Juventus öngörüsü tuttu!

Ronaldo, hattrick yaptı, Juve 3-0 kazanarak Atletico'yu eledi. İmparator haklı çıktı.



DIŞARIDA DAĞILDI



Sarı-kırmızılılar deplasman maçlarında bambaşka bir tablo çiziyor. İç sahada 37 gol atan Aslan, deplasmanda ise rakip ağları sadece 15 kez sarsabildi. TT Stadı'nda 16.2 olan karşılaşma başına şut oranı, dış sahada 11.3' e geriliyor. Topa sahip olma da 57.3'ten 53.2'ye düşüyor.



SİNAN BİLMECESİ



Yönetim Sinan Gümüş'e 1 milyon euro teklif etmiş, genç futbolcu ise bu rakamı az bulmuştu. Taraflar kısa süre içinde bir kez daha buluşacak.



BÖYLE DEVAM



Teknik direktör Fatih Terim, hücumda büyük katkı sağlayan Younes Belhanda ile konuştu. İmparator "Aynen böyle devam et. Performansından çok memnunum. Senin oyunun bizim için çok değerli" sözleriyle motivasyon konuşması gerçekleştirdi.



KOSTAS 31 YAŞINA BASTI



Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da dün bir de kutlama vardı. 31 yaşına basan Kostas Mitroglou'nun doğum günü kutlandı. İdmanda kesilen pasta ile yeni yaşına giren Yunan forvet tüm takıma teşekkür etti.