Fatih Terim'in Juventus öngörüsü tuttu!
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Juventus-A.Madrid maçı öncesi İtalyan basınına “Ronaldo olağanüstü ve böyle maçlar için yaratılmış bir oyuncu. Onun gecesi olabilir” demişti.
Ronaldo, hattrick yaptı, Juve 3-0 kazanarak Atletico'yu eledi. İmparator haklı çıktı.
DIŞARIDA DAĞILDI
Sarı-kırmızılılar deplasman maçlarında bambaşka bir tablo çiziyor. İç sahada 37 gol atan Aslan, deplasmanda ise rakip ağları sadece 15 kez sarsabildi. TT Stadı'nda 16.2 olan karşılaşma başına şut oranı, dış sahada 11.3' e geriliyor. Topa sahip olma da 57.3'ten 53.2'ye düşüyor.
SİNAN BİLMECESİ
Yönetim Sinan Gümüş'e 1 milyon euro teklif etmiş, genç futbolcu ise bu rakamı az bulmuştu. Taraflar kısa süre içinde bir kez daha buluşacak.
BÖYLE DEVAM
Teknik direktör Fatih Terim, hücumda büyük katkı sağlayan Younes Belhanda ile konuştu. İmparator "Aynen böyle devam et. Performansından çok memnunum. Senin oyunun bizim için çok değerli" sözleriyle motivasyon konuşması gerçekleştirdi.
KOSTAS 31 YAŞINA BASTI
Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da dün bir de kutlama vardı. 31 yaşına basan Kostas Mitroglou'nun doğum günü kutlandı. İdmanda kesilen pasta ile yeni yaşına giren Yunan forvet tüm takıma teşekkür etti.
- 14.3.2019
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Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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