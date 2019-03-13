Mustafa Cengiz'den 'borç' vurgusu!
13 Mart 2019, Çarşamba
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'den 'borç' vurgusu!

Mustafa Cengiz'den 'borç' vurgusu!

Sponsorluk toplantısında konuşan Cengiz, “Artık deniz tükendi. 18 kulübün borcu 15 milyar lira. Toplam gelir bunun 4’te 1’i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz erir” dedi.

, Denizbank ile "fastPay" uygulaması için sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan , "Artık deniz tükendi. İnsanlar gülümsüyor, kan kusup 'kızılcık şerbeti içtim' diyor. Kulüplerin ortalama geliri, giderinin 4 kat altında. 18 kulübün borcu yaklaşık 15 milyar lira. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir. Devletimiz müdahale etti. Devlet zaten yol gösterici, düzenleyici, yapıcıdır ve yardımcıdır" diye konuştu.

LİSANSLAMA SİSTEMİ GELİYOR

Cengiz: "Kulüpler mali lisans alacak. Bağımsız denetleme şirketi bakacak. Devletin 'kulüplere el koyayım' veya 'sisteme hakim olayım' gibi bir düşüncesi yok. Sadece kulüpleri yönetilir hale getirmeye çalışıyoruz."

KOLTUĞA YAPIŞMADIK

Mustafa Cengiz, mart ayında yapılacak olağan genel kurulda ibra endişesi taşımadığını belirtti. "İdari olarak ne yaptık?" diyen Cengiz şöyle konuştu: "Galatasaray terbiye ve kültürü içinde hiçbir koltuğa yapışık değiliz. Şahsi olarak ibra konusunda hiçbir endişem de yok. Yönetim çok çalışıyor."

  1. 13.3.2019
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