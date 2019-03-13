Mustafa Cengiz döneminde 4 milyon TL kar
13 Mart 2019, Çarşamba
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döneminde 4 milyon TL kar

Mustafa Cengiz döneminde 4 milyon TL kar

, Başkan yönetiminde 2018 ile 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti.

2018 ile 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre, Kulübü söz konusu dönemde farklı kalemlerde 2 milyar 205 milyon TL gelir sağladı. Kulübün giderleri ise 2 milyar 201 milyon TL olarak ifade edildi. Buna göre yönetiminde sarı-kırmızılı kulüp 4 milyon TL kar etti.
  1. 13.03.2019
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