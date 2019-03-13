Mustafa Cengiz döneminde 4 milyon TL kar
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti.
- 13.03.2019
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Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
Toplam 1
Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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Arda’ya milli davet geldi
Toplam 1
Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Mustafa Cengiz döneminde 4 milyon TL kar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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