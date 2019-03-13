Galatasaray Ryan Donk'tan memnun
13 Mart 2019, Çarşamba
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'tan memnun

Galatasaray Ryan Donk'tan memnun

1 maça daha çıkması halinde kontratı 1 yıl uzayacak olan Donk’un performansı, taraftardan Terim’e herkesi memnun etti.

Hollandalı'nın, kulübede kalmayı sorun etmemesi ve her süre bulduğunda elinden geleni yapması alkış alıyor.
SEVİNDİRİYOR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Antalya karşısında 2 kez ağları sarsarak 'daki gol sayısını 11'e çıkaran Onyekuru'nun durumu merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılıların şu anda en skorer ismi olan ve Terim'in bu anlamda yüzünü güldüren Nijeryalı'nın kontratının bitecek olması düşündürüyor.

TAŞDEMİR ALKIŞ ALDI

Devre arasında geldiğinde "Nereden çıktı bu adam?" dedirten Emre Taşdemir, eleştirileri bertaraf etti. 23'lük bek, Nagatomo'nun yokluğunda 'dan formayı kaptı. Son 2 maça 11'de başlayan Taşdemir'in Bursa'da da sahada olması bekleniyor.

TAM BİR JOKER

Donk, bu sezon birçok bölgede görev yaptı. 32'lik yıldız; stoperde, ön liberoda ve santrforda oynadı. Soğukkanlılığı, kritik müdahaleleri ve savunma arkasına attığı paslarla çok beğeni topladı.

COMOLLİ İLE GÖRÜŞTÜ!

Diagne ve Mitroglou transferleriyle ilk 11'deki yerini kaybeden 'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu kontratı bitecek oyuncunun menajerinin F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü bu nedenle alınmadığı iddia edildi.

KARANLIKTA KUPA KALKTI

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, takımın Kadıköy'de 20 senelik galibiyet hasretinin bu sezon bitebileceğini söyledi. Prekazi, "20 yıl kazanmamak kötü bir olay. G.Saray karanlık bir gecede orada kupa kaldırdı. Bu derbide ne sonuç çıkacağı belli olmaz" diye konuştu.

UMUT BULUT GÖNDERMESİ

Galatasaray "Günün golü" hatırlatmasında manidar paylaşım yaptı. 2012-13 sezonu Devler Ligi son 16 turunda Schalke'ye 3. golü atan paylaşıldı. Şu anda Kayseri'de oynayan Umut'un adeta bu hafta 'e aynısını yapması mesajını verdi.

'de bu sezonun ikinci yarısında 9 kez ile gole en çok katkı sağlayan iki isimden biri Feghouli, diğeri Visca.

TERİM DAMGASI

, maçıyla birlikte 'i (8) geçerek Süper Lig tarihinde 9 kez 5-0'lık galibiyet alan teknik direktör oldu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu Mbaye Diagne oldu. Senegalli, Galatasaray'daki ilk kafa golünü attı.
  1. 13.3.2019
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