Galatasaray Ryan Donk'tan memnun
1 maça daha çıkması halinde kontratı 1 yıl uzayacak olan Donk’un performansı, taraftardan Terim’e herkesi memnun etti.
SEVİNDİRİYOR DÜŞÜNDÜRÜYOR
Antalya karşısında 2 kez ağları sarsarak Galatasaray'daki gol sayısını 11'e çıkaran Onyekuru'nun durumu merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılıların şu anda en skorer ismi olan ve Terim'in bu anlamda yüzünü güldüren Nijeryalı'nın kontratının bitecek olması düşündürüyor.
TAŞDEMİR ALKIŞ ALDI
Devre arasında geldiğinde "Nereden çıktı bu adam?" dedirten Emre Taşdemir, eleştirileri bertaraf etti. 23'lük bek, Nagatomo'nun yokluğunda Ömer Bayram'dan formayı kaptı. Son 2 maça 11'de başlayan Taşdemir'in Bursa'da da sahada olması bekleniyor.
TAM BİR JOKER
Donk, bu sezon birçok bölgede görev yaptı. 32'lik yıldız; stoperde, ön liberoda ve santrforda oynadı. Soğukkanlılığı, kritik müdahaleleri ve savunma arkasına attığı paslarla çok beğeni topladı.
COMOLLİ İLE GÖRÜŞTÜ!
Diagne ve Mitroglou transferleriyle ilk 11'deki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu kontratı bitecek oyuncunun menajerinin F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü bu nedenle alınmadığı iddia edildi.
KARANLIKTA KUPA KALKTI
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, takımın Kadıköy'de 20 senelik galibiyet hasretinin bu sezon bitebileceğini söyledi. Prekazi, "20 yıl kazanmamak kötü bir olay. G.Saray karanlık bir gecede orada kupa kaldırdı. Bu derbide ne sonuç çıkacağı belli olmaz" diye konuştu.
UMUT BULUT GÖNDERMESİ
Galatasaray "Günün golü" hatırlatmasında manidar paylaşım yaptı. 2012-13 sezonu Devler Ligi son 16 turunda Schalke'ye 3. golü atan Umut Bulut paylaşıldı. Şu anda Kayseri'de oynayan Umut'un adeta bu hafta Başakşehir'e aynısını yapması mesajını verdi.
Süper Lig'de bu sezonun ikinci yarısında 9 kez ile gole en çok katkı sağlayan iki isimden biri Feghouli, diğeri Visca.
TERİM DAMGASI
Fatih Terim, Antalyaspor maçıyla birlikte Şenol Güneş'i (8) geçerek Süper Lig tarihinde 9 kez 5-0'lık galibiyet alan teknik direktör oldu.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu Mbaye Diagne oldu. Senegalli, Galatasaray'daki ilk kafa golünü attı.
- 13.3.2019
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Galatasaray Ryan Donk'tan memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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