Galatasaray'ın gol yükünü orta saha çekiyor
12 Mart 2019, Salı
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'ın gol yükünü orta saha çekiyor

Galatasaray'ın gol yükünü orta saha çekiyor

Spor Toto 'in en golcü takımı olan 'da orta sahada görev alan futbolcular, skora çok önemli katkı sağladı.

'in geride kalan bölümünde hanesine yazılan 52 golün 50'sini sarı-kırmızılı futbolcular kaydederken, 2 golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Sarı-kırmızılı takımda orta sahada görev yapan futbolcular, toplamda 31 kez ağları havalandırarak skora yüzde 60'lık bir katkı verdi.

Galatasaray'da orta saha oyuncuları Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Younes , Emre Akbaba, Badou Ndiaye, , ile devre arasında takımdan ayrılan Garry Rodrigues ligde fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte genelde kanatta görev alan hücuma yönelik orta saha oyuncusu Onyekuru, attığı 11 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunurken, Feghouli 6, Belhanda 4, Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ndiaye, Donk ikişer, Fernando Reges de bir kez topu filelere gönderdi.

Santrforlardan 14 gol

Galatasaray'ın santrforları, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 gol atarak, skora yüzde 27'lik katkı sağladı.

Takımda devre arasında kadro dışı bırakılan 7 kez ağları havalandırırken, de 4 gol attı.

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Mbaye Diagne 2, Kostas Mitroglou da bir kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncuları ise ligin geride kalan bölümünde 5 gol attı. Devre arasında 'ye transfer olan 2, takımdan ayrılan Maicon Roque ile Martin Linnes ve birer gol kaydetti.

  1. 12.03.2019
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